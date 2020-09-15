МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре вырос до 77,4 пункта с 71,5 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения индикатора до 69,8 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в сентябре вырос до минус 66,2 пункта с минус 81,3 пункта в августе. Аналитики прогнозировали рост индикатора до минус 72 пунктов.

"Индикатор экономических настроений ZEW снова вырос, сигнализируя о том, что эксперты продолжают ожидать заметного восстановления экономики Германии", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Кроме того, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в сентябре вырос до минус 80,9 пункта с минус 89,8 пункта месяцем ранее, индекс экономических ожиданий — до 73,9 пункта с 64 пунктов в августе.