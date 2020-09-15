БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. ЕС хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее, до заседания Евросовета 24-25 сентября, заявил на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы принимаем санкции. Многие, кто участвовал в репрессиях, попадут под эти санкции. Мы изучаем в Совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции до Евросовета", — сказал он.

Боррель отметил, что принимаемые санкции могут быть позднее расширены. "Если ситуация будет и дальше ухудшаться, могут быть приняты дополнительные санкции", — пояснил глава евродипломатии.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.