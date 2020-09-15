ПЕКИН, 15 сен — Dow Jones. Восстановление экономики Китая в августе ускорилось. Розничные продажи, отстававшие от других ключевых экономических индикаторов страны, в августе вернулись к докризисному уровню, впервые в этом году продемонстрировав рост.

Другие основные показатели, в том числе отражающие состояние производства в обрабатывающей промышленности, инвестиций и активности на рынке недвижимости, продолжали расти с ускорением, сигнализируя об уверенном восстановлении второй по величине экономики мира. Об этом сообщило во вторник Национальное бюро статистики Китая. Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1"

Основной официальный индикатор безработицы (безработица среди городского населения) в августе снизился до 5,6%. Это самый низкий результат с января, когда безработица составляла 5,3%. Тогда пандемия коронавируса только начала оказывать влияние на рынок труда. Августовский показатель комфортно далек от потолка для безработицы в 2020 году, установленного Пекином на уровне около 6%, и существенно ниже достигнутого в феврале рекордного максимума 6,2%.

Поддержку экономике Китая оказывает восстановление мирового спроса на китайскую продукцию, а также меры, принимаемые властями страны для стимулирования роста. Во 2-м квартале ВВП страны вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после рекордного сокращения на 6,8% кварталом ранее.

Между тем индикаторы потребления заметно отличались от других показателей, отчасти потому, что основное внимание Пекина было направлено на перезапуск заводов и предприятий. В США, где федеральное правительство разослало американцам денежные пособия и производило доплаты к пособиям по безработице, розничные продажи вернулись к годовому росту еще в июне и продолжили его в июле.

Отставание розничных продаж в Китае вызывало обеспокоенность среди экономистов, которые отмечали двойственный характер восстановления в Китае, представляющий проблему также и для руководства страны, в экономике которой сфера услуг играет все более значимую роль. Экономисты много месяцев прогнозировали возвращение розничных продаж к росту по сравнению с предыдущим годом, но каждый раз ошибались. На август они прогнозировали минимальный рост в 0,1% и, наконец, ошиблись в другую строну. Розничные продажи в августе выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что намного лучше июльского показателя, когда продажи сократились на 1,1%.

Росту розничных продаж способствовала отмена в стране карантинных ограничений. Во многих регионах Китая экономическая активность начала возвращаться к норме уже к апрелю, однако местные вспышки заболевания препятствовали восстановлению доверия потребителей.

Теперь, когда локальных случаев заражения в Китае не выявляется уже несколько недель, торговые комплексы, рестораны и спортивные центры вновь полны людей. Кинотеатрам было разрешено возобновить работу в конце июля, а в конце августа (согласно официальным данным) продажи билетов восстановились до 90% от уровня аналогичного периода предыдущего года.

"Данные по рознице отражают отложенный спрос, который был реализован в августе после дальнейшего смягчения требований по социальному дистанцированию", — отмечает экономист Macquarie Group Ларри Ху.

Текущие данные указывают также на рост объемов железнодорожных и авиаперевозок, которые в августе еще больше приблизились к докризисным уровням благодаря стремлению семей использовать последнюю возможность для путешествий перед началом в сентябре нового учебного года. Поскольку в других странах пандемия коронавируса продолжается и международные перелеты по-прежнему запрещены, многие китайские туристы предпочли отдых внутри страны. Изобилие народа в наиболее живописных местах Китая стало еще одним сигналом о восстановлении внутреннего спроса.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, рост промышленного производства в стране в августе составил 5,6% по сравнению с августом предыдущего года, превысив показатель июля 4,8% и прогноз опрошенных Wall Street Journal экономистов 5,2%. Инвестиции в основные фонды в январе-августе были на 0,3% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, что соответствует ожиданиям экономистов, тогда как в январе-июле эти инвестиции были на 1,6% ниже, чем в январе-июле 2019 года.

Между тем новости рынка труда неоднозначны. Хотя безработица среди городского населения в августе снизилась, она продолжала расти среди новых выпускников, не оправдав надежды на улучшение ситуации после скачка в июле, когда в Китае проходят выпускные мероприятия, сообщил в ходе брифинга во вторник представитель бюро статистики Фу Линхуэй. Конкретных данных ни за один из двух месяцев он не предоставил.

При этом Фу сказал, что, если в сентябре экономический тренд августа продолжится, показатель по ВВП за 3-й квартал будет намного лучше, чем во 2-м квартале, когда рост составил 3,2%. После выхода во вторник превзошедших ожиданий экономических данных экономисты частного сектора Китая начали пересматривать свои прогнозы.

В Standard Chartered Bank, например, теперь ожидают ускорения роста ВВП в 3-м квартале примерно до 6%, что соответствует докризисной траектории.

В ANZ повысили прогноз роста ВВП Китая в 2020 году до 2,1% от прежней оценки 1,8%, сославшись на убедительное восстановление сферы услуг и рост надежд на то, что в этом году у Китая появится эффективная вакцина против коронавируса.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ