МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов. Путин: Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией

Москва и Минск ранее в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник озвучил его сумму — 1,5 миллиарда долларов. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

Редакция первого чтения содержала лишь изменения в Бюджетный кодекс, которые включали с будущего года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа. Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей кабмину в текущем году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы.

Такие кредиты поправкой разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Госдума поддержала и поправку председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, также касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году. Она допускает внесение изменений в сводную бюджетную роспись на основании решений правительства по госкредитам, то есть без правки бюджета. Поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан, пояснил накануне Макаров.