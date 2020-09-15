ЛОНДОН, 15 сен — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона пришел к выводу, что страховые компании, отказавшие бизнесу в выплатах из-за пандемии коронавируса, были не правы, после рассмотрения тестового иска от Управления по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA), говорится в сообщении финансового регулятора.

Британские отели, рестораны, кафе и пабы в апреле потребовали от страховых компаний выплатить возмещение ущерба их бизнесу, нанесенного в результате закрытия заведений из-за пандемии коронавируса. Однако страховщики отклонили предъявленные претензии, мотивируя это тем, что пандемия не относится к числу страховых случаев. В июне FCA вызывало в суд страховые компании, чтобы проверить обоснованность их отказов в выплатах бизнесу, закрывшемуся из-за пандемии.

В ходе судебных заседаний были рассмотрены формулировки страховых полисов и мотивация отказов страховых компаний. Среди компаний, чьи страховые полиса рассматривались, значатся такие страховщики, как Arch Insurance, Argenta Syndicate Management, Ecclesiastical Insurance Office, Hiscox Insurance Company, MS Amlin Underwriting, QBE, Royal & Sun Alliance Insurance и Zurich Insurance.

По словам исполняющего обязанности главы FCA Кристофера Вуларда, Высокий суд Лондона "в значительной степени поддержал представленные регулятором аргументы по большинству ключевых вопросов".

"Сегодняшнее судебное решение является важным шагом в разрешении неопределенности, с которой сталкиваются страхователи. Мы благодарны суду за быстрое вынесение решения, скорость, с которой оно было вынесено, хорошо отразится на всех сторонах", — отметил он.

"Коронавирус приводит к значительным убыткам и проблемам в компаниях, и многие из них испытывают огромные финансовые трудности, чтобы оставаться на плаву. Наша цель на протяжении всего этого судебного разбирательства заключалась в том, чтобы как можно быстрее получить ясность для как можно большего числа сторон, и сегодняшнее судебное решение устраняет большое количество препятствий на пути к удовлетворению исков, а также разъясняет те, которые могут быть не удовлетворены", — добавил Вулард.

Предполагается, что вынесенное судебное решение может урегулировать споры в отношении 370 компаний, чей бизнес пострадал от коронавируса, а также 60 страховых компаний. У страховщиков есть возможность обжаловать решение суда, после чего начнется процесс судебного исполнения, отметили в FCA.