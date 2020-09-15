МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин России 16 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги трех выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения, — 115,218 миллиарда рублей, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения, — 43,115 миллиарда рублей.

Кроме того, министерство предложит на безлимитном аукционе ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

На прошлой неделе Минфин России разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом двух выпусков на 158,5 миллиарда рублей при совокупном спросе более 308 миллиардов.