МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе поднялся на 0,4% к предыдущему месяцу после роста в июле на пересмотренные 3,5%, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного увеличения показателя — на 1%.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения, с роста на 3% до 3,5%.

Таким образом, рост промпроизводства в США отмечается четвертый месяц подряд после рекордного падения в апреле на 12,9%.

Загрузка промышленных мощностей в США в августе поднялась до 71,4% с уровня июля в 71,1%, что, тем не менее, на 8,4 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.