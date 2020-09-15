МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что российский бюджет получит 130-150 миллиардов рублей в год от пересмотра налоговых соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом, в основном от Кипра, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Минфин намерен подписать протокол по налоговому соглашению с Люксембургом в сентябре

"Соответственно от пересмотра с этими тремя юрисдикциями (Кипр, Мальта и Люксембург — ред.) мы рассчитываем получить в год от 130 до 150 миллиардов рублей. Главным образом от Кипра… Кипр в разы опережает все остальные юрисдикции по объему платежей", — сказал он журналистам.

Ранее Сазанов говорил, что Минфин РФ ожидает дополнительных поступлений в российский бюджет вследствие повышения Кипром налога на дивиденды и проценты из России в размере 130-150 миллиардов рублей ежегодно.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в начале августа говорил, что такие же предложения могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.