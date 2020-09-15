МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует подписать протокол об изменении налогового соглашения с Люксембургом до конца сентября, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. В Минфине рассказали, сколько получит Россия от налоговых соглашений с рядом стран

"По Кипру мы уже подписали протокол, сейчас будет ратификация проходить. По Мальте тоже. По Люксембургу подпишем до конца сентября, я надеюсь", — сказал он журналистам.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в начале августа говорил, что такие же предложения могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.