МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Производство одежды в России за семь месяцев 2020 года выросло на 11,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 112,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Производство текстильных изделий – 133,8 миллиарда рублей, 112,3% (рост на 12,3% — ред.) к соответствующему периоду 2019 года. Производство одежды – 112,3 миллиарда рублей (плюс 11,6% — ред.), производство кожи и изделий из кожи – 34 миллиарда рублей (минус 21,6% — ред.)", — сказал Евтухов в кулуарах форума "Интерткань".

Объем отгруженных товаров производства легкой промышленности РФ за январь-июль 2020 года составил 263,2 миллиарда рублей, что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Замминистра напомнил, что в 2019 году открылись такие производства в отрасли легкой промышленности, как "Швейная мануфактура "Волга" в городе Кинешма (Ивановская область), "Текстиль М" в городе Шуя (Ивановская область), "Чайковский текстиль" в Чайковском (Пермский край), "Русская кожа" в Заринске (Алтайский край) и другие.