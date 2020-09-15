МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова во вторник провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению… проектов федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Данные документы рассматривались до заседания правительства Российской Федерации, в повестку дня которого они включены. В результате обсуждения проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов в основном были одобрены", — говорится в сообщении.