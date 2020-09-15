МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Спад промышленного производства в России в августе замедлился до 7,2% в годовом выражении после снижения на 8% в июле, в месячном выражении отмечен рост на 2,9%, следует из данных Росстата.

С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в августе выросло на 0,5%, в январе-августе — снизилось на 4,5% в годовом выражении.

Согласно данным статистического ведомства, в августе в сфере добычи полезных ископаемых снижение производства замедлилось до 11,8% в годовом выражении после спада на 15,1% в июле (в январе-августе снижение на 7,2% год к году). Спад в обрабатывающей промышленности в августе, напротив, ускорился — до 4,1% в годовом выражении после снижения на 3,3% в июле. В январе-августе спад производства в обработке оценивается в 2,5% в годовом выражении.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в августе составило 3,6% в годовом выражении после спада на 2,6% в июле (по итогам января-августа снижение на 3%). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в августе производство снизилось на 6,8% в годовом выражении после снижения на 7,1% августе (по итогам января-августа — спад на 5,8%).

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в РФ в 2020 году на 4,1% и роста на 2,6% в 2021 году. По оценке министерства, добыча полезных ископаемых в текущем году снизится на 7,8%, спад в обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне 1,5%.

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.