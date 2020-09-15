МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за август снизилась на 342 миллиона рублей, или на 15,7%, и на 1 сентября составила 1,835 миллиарда рублей, сообщил во вторник Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2020 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 842 миллиона рублей (45,9%), в 2019 году — 400,4 миллиона рублей (21,8%), в 2018 году и ранее — 592,3 миллиона рублей (32,3%).

Задолженность по зарплате на 1 сентября имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 47%; добыча полезных ископаемых — 18%; строительство — 13%; транспорт, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 7%.