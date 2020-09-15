МИНСК, 15 сен — ПРАЙМ. Российский кредит в 1,5 миллиарда долларов нужен не для спасения Белоруссии от дефолта — экономика и финансовая система страны сейчас работают стабильно, средства запрошены в рамках планового рефинансирования и, возможно, часть из них пойдет на погашение задолженности за газ, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

В понедельник в Сочи состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин, в частности, заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу. Госкредит планируется предоставить в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что часть нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства. Бизнес, транспорт и деньги в долг. О чем договорились Путин и Лукашенко

"Если сравнивать этот объем денежных средств с ВВП Белоруссии, а он составляет более 50 миллиардов долларов, то понятно, что данная сумма не столь существенная по сравнению с теми денежными средствами, которые генерирует национальная экономика в течение года. Сейчас у Беларуси объем внешней задолженности превышает около 37 миллиардов долларов… Несмотря на все текущие политические моменты, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мировой экономике и в регионе, Беларусь полностью выполняет все обязательства по внешним долгам", — сказал Авдонин.

По его оценке, говорить об угрозе дефолта не приходится. "Говорить, что сейчас назрела резкая какая-то ситуация, по которой Беларусь не может справляться со своими долговыми обязательствами, неправильно. Национальный международный финансовый рейтинг, который выставляется Белоруссии, сейчас находится на стабильном уровне и не подвержен каким-то рискам. Проблем ни в банковской сфере, ни в экономике на текущий момент нет", — отметил эксперт.

Полученные от России средства, по его ожиданиям, "скорее всего, будут использованы частично для рефинансирования кредитных ресурсов, которые были получены ранее Белоруссией от РФ, возможно, часть средств будет направлена на погашение задолженностей по газу".

Премьер-министры двух стран по итогам переговоров в начале сентября, как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности по поставкам газа Белоруссии за этот год. По словам министра, на тот момент долг составлял 328 миллионов долларов, но была и предоплата в 101 миллион долларов.

"Эти ресурсы, скорее всего, не на поддержание экономики страны, потому что экономика стабильно развивается, финансовая система работает стабильно, резких колебаний курса национальной валюты нет. Это не на сиюминутное какое-то ликвидирование текущих проблем, а скорее всего, это плановый запрос средств на рефинансирование и, возможно, выполнение иных обязательств Республики Беларусь перед РФ. Это типичная схема, которая использовалась неоднократно. Это можно рассматривать как цивилизованный подход между двумя политическими, военными, экономическими партнерами", — считает Авдонин.