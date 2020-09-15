МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые первыми столкнулись с пандемией COVID-19, понесли в первом полугодии 2020 года самые тяжелые потери в туристической отрасли, далее следуют страны Европы, Африки, Ближнего Востока и Северной Америки, сообщает сайт Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

"Несмотря на постепенное открытие многих направлений, начиная со второй половины мая 2020 года, ожидаемого увеличения числа международных туристических поездок летом не произошло", — говорится в сообщении.

Больше всего пострадали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где за 6 месяцев число туристов сократилось на 72%.

"Европа оказалась на втором месте среди регионов мира — там в первой половине 2020 года число туристов сократилось на 66%. Сильно пострадали от последствий пандемии Африка и Ближний Восток, где суммарный турпоток снизился на 57%, а также Северо-Американский континент (-55%)", — прокомментировали ситуацию в UNWTO.

При этом оговаривается, что основные рынки-поставщики международных туристов — США и Китай — до сих пор остаются в состоянии застоя.