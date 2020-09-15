МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) считают, что восстановление мирового туризма после пандемии до уровня 2019 года займет от 2 до 4 лет.

"Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на результаты до конца года", — говорится на сайте UNWTO.

Аналитики рассчитывают, что в 2021 году сценарий развития событий на мировом туристическом рынке, основанный на предположениях о постепенном и линейном снятии ограничений на поездки, наличии вакцины и возвращении доверия путешественников, будет позитивным.

"Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от 2 до 4 лет", — сделали вывод в UNWTO.