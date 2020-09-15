МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос об утверждении основных характеристик бюджета Фонда социального страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предусматривает утверждение основных характеристик бюджета фонда. Документ подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование фондом социальных обязательств государства.