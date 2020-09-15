МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент.

Минфин пока не раскрывал параметры проекта бюджета. Источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, ранее в сентябре сообщал, что Минфин планирует объем заимствований на 2021 год на уровне 3,822 триллиона рублей, из которых погашение – около 1 триллиона, а чистое привлечение – примерно 2,7 триллиона. Правительство должно направить бюджетный пакет в Госдуму не позднее 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета, в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Кроме этого, правительство на заседании в среду обсудит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, а также приостановление действия отдельных положений бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году, установление особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году.

"Реализация предусмотренных законопроектом мер позволит повысить эффективность, прозрачность формирования и исполнения федерального бюджета, а также своевременное реагирование на изменения экономической конъюнктуры и возникающие вызовы, в том числе связанные с изменением эпидемиологической ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.