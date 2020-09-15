МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы, а также основные направления таможенно-тарифного регулирования, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на решение целей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и устанавливает среднесрочные приоритеты регулирования в таможенно-тарифной сфере, повышающие предсказуемость условий ведения внешнеэкономической деятельности и позволяющие совершенствовать существующие методы таможенного администрирования; О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, согласно которому в 2021 году ожидается рост ВВП РФ на 3,3% и инфляцию на уровне 3,7%.

По сравнению с предыдущей версией прогноза улучшены ожидания по динамике инвестиций в основной капитал — спад в 2020 году составит 6,6% вместо ожидавшихся 10,4%. Оборот ритейла в 2020 году снизится на 4,2%, промышленное производство — на 4,1%. В 2021 году прогнозируется рост инвестиций на 3,9%, оборота ритейла — на 5,1%, промпроизводства — на 2,6%.