МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год, сообщила пресс-служба кабмина.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период", — говорится в сообщении.