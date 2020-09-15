МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство России в среду обсудит проект поправок к законопроекту о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… о проекте поправок правительства РФ к проекту федерального закона № 984546-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье", — говорится в сообщении.

Предполагается, что данный проект позволит не только сформировать денежную базу, но и повлияет на развитие нефтегазохимического комплекса.

Ранее комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении обратного акциза на этан и СУГ при условии его последующей доработки.