МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье, внесенный правительством.

Эти изменения направлены на развитие нефтегазохимического комплекса РФ путем создания стимулирующих налоговых условий для сжиженных углеводородных газов в целях производства товаров нефтегазохимии, а также для выделения и переработки этана в нефтегазохимическую продукцию.

Проект предусматривает, что с 2022 года этан и СУГ станут подакцизными товарами со ставкой 9 тысяч и 4,5 тысячи рублей за тонну соответственно с правом предоставления по ним двойного налогового вычета. Для получения такого обратного акциза переработчикам нужно ввести в работу после 1 января 2022 года новые производства мощностью не менее 300 тысяч тонн в год, либо осуществить не менее 65 миллиардов рублей гарантированных инвестиций в новые или модернизацию уже имеющихся мощностей с вводом их в работу в 2022-2027 годах.

Если же инвестиции в мощности по СУГ превышают 110 миллиардов рублей, то ставка акциза на этот товар индексируется: с 4,5 тысячи рублей в 2022-2023 годах до 5,5 тысячи в 2024 году, 6,5 тысячи в 2025 году и 7,5 тысячи с 2026 года. В целом на поддержку переработчиков этана и СУГ бюджет может потратить около 93,4 миллиарда рублей (53 миллиарда на этан и 40,4 миллиарда на СУГ).

Для стимулирования увеличения глубины переработки нефти и выработки светлых нефтепродуктов проект предполагает применение дополнительного инвесткоэффициента к "обратному акцизу" на нефтяное сырье для нефтепереработчиков, заключивших до 1 июля 2021 года с Минэнерго соглашение о создании новых мощностей (или увеличении мощности действующих не менее чем на 15% по сырью) по глубокой переработке нефти или новых объектов основных средств. Также мазут исключается из-под определения подакцизных товаров и средних дистиллятов. В отношении него акциз уплачиваться не должен будет, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля, пояснял Сазанов. Проектом также уточняется порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного в случаях использования винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.