МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении замедлилась до 0,2% с 1% в июле, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали годовую инфляцию в 0,1%, а в месячном выражении ожидалась дефляция в 0,6%.

Кроме того, индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,5% в годовом выражении против 1,1% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,3%, тогда как в июне их рост составлял 0,4%.