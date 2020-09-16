МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бюджет национальной программы "Цифровая экономика" до 2024 года может быть увеличен почти до 2 триллионов рублей с нынешних чуть более 1,8 триллиона рублей, следует из обновленного паспорта нацпроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, общий бюджет нацпрограммы вырастет до 1,999 триллиона рублей с текущих 1,837 триллиона рублей, в основном за счет внебюджетного финансирования, которое планируется увеличить с текущих 535 миллиардов до 929,5 миллиарда рублей. Источник внебюджетных средств в документе не указан.

По предлагаемому паспорту, будет сокращено финансирование федеральных проектов "Нормативное регулирование цифровой среды" (до 1,4 с 1,6 миллиарда рублей), "Информационная инфраструктура" (до 744,7 с 772,4 миллиарда рублей), "Кадры для цифровой экономики" (до 135,9 миллиарда с чуть более 143 миллиардов рублей), "Информационная безопасность" (почти вдвое — до 17,1 с 30,2 миллиарда рублей).

При этом финансирование проектов в области цифровых технологий, к которым относится развитие интернета вещей, больших данных, квантовые технологии и др., увеличат с 451,8 до 854,5 миллиарда рублей, в основном за счет внебюджетных источников. Увеличится и бюджет проекта "Цифровое госуправление" — до 246,2 миллиарда с 235,7 миллиарда рублей по текущему паспорту нацпроекта.

Обновленный документ 15 сентября был направлен руководителю аналитического центра при правительстве РФ Константину Калинину и гендиректору АНО "Цифровая экономика" Евгению Конвоиру от лица замглавы Минцифры РФ Евгения Кислякова. При этом министерство просило согласовать проект в этот же день.

"Учитывая сжатые сроки корректировки национальной программы "Цифровая экономика РФ" и входящих в ее состав федеральных проектов, прошу согласовать проект паспорта национального проекта не позднее 15 сентября 2020 года", — говорится в документе.