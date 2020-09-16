МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В России предложили расширить список направлений, куда можно тратить средства материнского капитала. как пишет газета "Известия", правительство просят разрешить тратить эти деньги на ремонт квартиры.

Такое предложение разработали в Общероссийском народном фронте (ОНФ), инициативу готовы поддержать в комитете нижней палаты парламента РФ по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

"У нас есть проект "Прямая линия. Продолжение". В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала", — рассказала изданию представитель ОНФ Юлия Зимова. Она отметила, что первым с таким предложением выступил "Союз матерей".

Издание отмечает, что в ходе опроса Общественной палаты, которое было проведено в конце 2019 года при участии 10 тысяч человек, это предложение поддержали 46% респондентов. Почти столько же высказались за возможность купить на средства маткапитала автомобиль.

Ранее сообщалось, что за счет материнского капитала можно будет делать газификацию жилья.