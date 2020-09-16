ТОКИО, 16 сен — Dow Jones. В Японии впервые почти за восемь лет избран новый премьер-министр. Им стал Ёсихидэ Суга. Смена власти может ознаменовать начало в Японии периода политической неопределенности в то время, когда она пытается справиться с пандемией коронавируса, преодолевать проблемы, создаваемые ростом напряженности в отношениях между Китаем и США, и одновременно вести подготовку к Олимпийским играм, которые должны пройти в Токио в следующем году. Хироси Кадзияма остался министром экономики Японии

Утверждение Парламентом кандидатуры 71-летнего Суги было по большей части лишь формальностью после того, как в понедельник он был избран лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Менее трех недель назад теперь уже бывший премьер-министр Синдзо Абэ неожиданно заявил об отставке по состоянию здоровья. Тогда же он впервые сообщил, что считает своего соратника Сугу наиболее подходящим преемником.

С тех пор Суга пришлось стремительно корректировать свой имидж. Если раньше он считался неколебимым и жестким исполнителем политики Абэ, то теперь он предстал как мобилизующий лидер, способный лучше других сохранить наследие Абэ, повторно занявшего пост премьер-министра в 2012 году и занимавшего его дольше, чем любой другой премьер-министр Японии. Отношения Суги с Абэ помогли ему заручиться поддержкой ЛДП, с большим отрывом опередив при голосовании других кандидатов.

Просигнализировав о намерении придерживаться основных принципов политики Абэ, что включает сохранение сильного альянса с США и щедрое расходование государственных средств, Суга стремится избежать политической нестабильности, досаждавшей Японии до прихода к власти Абэ и вынуждавшей премьер-министров уходить в отставку из-за обвала рейтингов после недолговременного пребывания на своем посту.

Состав кабинета министров, сформированного Сугой, отражает его стремление сохранять последовательность в политике: 11 из 19 министров, входивших в состав кабинета Абэ, останутся в новом составе на прежних или других должностях, сообщает NHK, отмечая также, что Суга, как и Абэ, включил в состав кабинета всего двух женщин.

Теперь Суга предстоит назначить дату всеобщих выборов, которые могут быть проведены в любое время вплоть до конца октября следующего года. Он может предпочесть назначить их на ближайшее время, чтобы сразу укрепить свой мандат на лидерство, либо отложить выборы на более поздний срок. Главным приоритетом и потенциальным подводным камнем на первых этапах работы нового премьер-министра станет преодоление социальных и экономических последствий пандемии коронавируса. После серии неудачных решений этот вызов ударил по популярности Абэ.

Новый премьер-министр, не имеющий значительного опыта дипломатической работы, сообщил о намерении поддерживать прочный союз с США и укреплять для этого личные связи с американским президентом, следуя примеру Абэ, который нередко разговаривал с Трампом по телефону и играл с ним в гольф (о достижениях Суги в игре в гольф ничего не известно).

Суга, который является одним из редких японских лидеров, не происходящих из рода политиков, также должен будет развивать отношения с Китаем, крупнейшим торговым партнером Японии, в условиях эскалации его конфликта с США. Япония запретила китайской компании Huawei Technologies Co. участвовать в развитии своих телекоммуникационных сетей нового поколения, однако пытается сохранять стабильность в дипломатических отношениях с Пекином. Председатель КНР Си Цзиньпин должен был посетить Японию в этом году, однако пандемия коронавируса нарушила эти планы.

— Автор Alastair Gale, alastair.gale@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ