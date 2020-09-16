ТОКИО, 16 сен — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером Ёсихидэ Сугой. Эпоха Абэ завершилась. Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

Одновременно Кадзияма является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией. Одним из его направлений стало развитие проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

О назначении на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.