Хироси Кадзияма остался министром экономики Японии
ТОКИО, 16 сен — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером Ёсихидэ Сугой.
Одновременно Кадзияма является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией. Одним из его направлений стало развитие проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
О назначении на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
https://1prime.ru/state_regulation/20200916/832031298.html