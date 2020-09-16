МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-августе 2020 года сократила перечисления в бюджет РФ на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,783 триллиона рублей, следует из сообщения службы.

"За восемь месяцев 2020 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 783 миллиарда рублей, что составляет 50,77% от прогнозного задания, установленного для ФТС России", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 3,703 триллиона рублей. В июле глава ФТС Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что прогнозное задание по итогам 2020 года составляет 5,48 триллиона рублей.

ФТС также сообщает, что в структуре таможенных платежей 72,4% приходится на платежи, взимаемые при ввозе товаров. Общая сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, за восемь месяцев 2020 года составила 2,02 триллиона рублей. Как отметила ФТМ, на фоне пандемии наблюдается существенный спад внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта, который по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился почти на 17%.

"В настоящее время, с учетом принимаемых правительством РФ мер поддержки отраслей экономики, отмечается оживление внешней торговли: наметилась положительная динамика по доходам от импорта товаров. В августе 2020 года сумма платежей, взимаемых при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,3% и составила 277,75 миллиарда рублей", — указывается в сообщении.

Сообщается также, что доля экспортной составляющей в общем объеме доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, на протяжении последних лет поэтапно снижается, и по итогам восьми месяцев текущего года она составила 25% (снижение на 16,4 процентного пункта к 2019 году). Общая сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, за восемь месяцев составила 698,5 миллиарда рублей.

По мнению ФТС, сокращение сумм платежей, взимаемых при экспорте связано, прежде всего, с резким изменением конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, падением цен на углеводороды и объемов их вывоза на фоне реализации "налогового маневра", расширением дополнительных мер регулирования налогообложения нефтяной отрасли.