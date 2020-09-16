МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Акционеры группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) одобрили выплату дивидендов за второй квартал в размере 0,607 рубля на акцию, сообщила компания.

Дивидендная политика ММК предусматривает выплату дивидендов акционерам ежеквартально в объеме не менее 100% свободного денежного потока (FCF) при условии соотношения чистого долга к EBITDA менее 1,0х. При этом по итогам первого квартала текущего года дивиденды не выплачивались.

В апреле ММК сообщал, что решил отложить обсуждение промежуточных дивидендов 2020 года до осени текущего года из-за ситуации с коронавирусом. Предполагалось, что совет директоров ММК вернется к обсуждению промежуточных дивидендов после урегулирования кризиса и возобновления деловой активности на ключевых рынках сбыта компании.

"Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" в размере 0,607 рубля (с учетом налога) на одну акцию", — говорится в сообщении.

По итогам четвертого квартала 2019 года компания начислила дивиденды в размере 1,507 рубля (с учетом налога) на общую сумму почти 16,84 миллиарда рублей.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2019 году группа снизила производство стали на 1,6% — до 12,46 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.