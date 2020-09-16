МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российское правительство пошло на резкое увеличение государственных заимствований для поддержки экономики страны, а также для покрытия дефицита федерального бюджета.

Как пишет РБК со ссылкой на документы, эти заимствования приведут к тому, что уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП.

Об этом говорится, как пишет издание, в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В то же время расходы на обслуживание госдолга будут увеличены почти в два раза: с 900 миллиардов рублей в текущем 2020 году до более чем до 1,6 триллиона рублей в 2023 году.

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, в следующем 2021 году госдолг России достигнет 20,3% ВВП или 23,5 триллиона рублей.

В 2022 году этот показатель составит 20,8% ВВП или 25,8 триллиона рублей.

В 2023 году — 21,3% ВВП или 28,3 триллиона рублей.

Внешний государственный долг прогнозируется на уровне 5,1-5,3 триллиона рублей на протяжении ближайших трех лет. При этом в структуре госдолга большую часть отводится на внутренние заимствования.