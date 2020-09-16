МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на состоявшейся недавно встрече с трехкратным чемпионом мира хоккеистом Александром Овечкиным обсудил подготовку региона к проведению первенства мира по хоккею среди молодежи в 2023 году. Это первая поездка Овечкина в регионы с 2013 года.

"Мы сделаем всё, чтобы достойно организовать это масштабное мероприятие", — заверил губернатор.

Как сообщили "Прайм" в министерстве спорта региона, бюджет Новосибирской области предусматривает выделение 65,4 млн рублей на проведение чемпионата.

"В соответствии с предложенным Общероссийской общественной организацией "Федерацией хоккея России" проектом консолидированной сметы расходов на проведение первенства мира в бюджете Новосибирской области предусмотрено выделение средств в сумме 65,4 млн рублей", — отметили в ведомстве.

Расходы федерального бюджета на мероприятие составят 34,4 млн рублей, а в бюджете "Федерация хоккея России" предусмотрено 10,6 млн рублей. Согласование спонсорских пакетов запланировано на март 2021 года, рассказали в министерстве.

По словам Травникова, хоккей для Новосибирской области – это действительно мощное движение и явление. "У нашей команды самая преданная армия болельщиков, самые благодарные и верные поклонники во всей Континентальной хоккейной Лиге", — сказал он.

В свою очередь, Овечкин отметил большую значимость личного вклада губернатора в развитие хоккея, заметив, что в Сибири действительно, очень любят этот вид спорта: "Думаю, хоккей будет развиваться в регионе и дальше", — уверен он.

По словам председателя совета директоров "Сибантрацита" Катерины Босов, (компания является учредителем ХК "Сибирь", хоккей – это национальный вид спорта: "Мы рады, что ХК "Сибирь" входит в число лидеров среди российских команд, будем и дальше болеть за наших новосибирских хоккеистов", — отметила она.