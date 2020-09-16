БРЮССЕЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выйдет с предложением по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского" в США.

"Этот дом (Европарламент — ред.) много раз призывал к европейскому "акту Магнитского". Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением", — сказал она, выступая на пленарной сессии ЕП.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.