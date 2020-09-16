МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не ожидает начала широкой вакцинации против COVID-19 ранее конца 2021 года, говорится в осеннем экономическом докладе организации.

В то же время ОЭСР ожидает в мире эпизодических локальных вспышек COVID-19, с которыми будут бороться скорее точечными мерами, нежели национальными "локдаунами".

"Прогнозы предполагают, что эпизодические локальные вспышки будут продолжаться, и с ними будут бороться с помощью точечных мер на местном уровне, а не с помощью ограничений на национальном уровне; предполагается, что широкая вакцинация не будет доступна до конца 2021 года", — говорится в докладе.