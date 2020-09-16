БРЮССЕЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Россия вновь не вошла в список третьих стран Евросоюза, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть границы, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

"Оценка списка третьих стран состоялась в первой половине недели, и список будет сохранен в нынешнем виде, то есть изменений к нему не было", — сказал он.

Список рассматривается примерно каждые две недели. Последний раз службы ЕС обсуждали его 2 сентября и также не поменяли. Корректировался он в последний раз в августе и был опять сокращён — из него исключили Марокко.

Таким образом, в нем находятся: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные судьбами Совета ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны их не придерживаются.