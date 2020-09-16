МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" составили прогноз по темпам восстановления отраслей российской экономики после пандемии COVID-19 и падения нефтяных цен, пишет РБК.

Аналитики распределили категории отраслей по возрастанию: "улитки", "зубры", "барсуки", "лошади" и "леопарды".

Дольше всего в экономике России будут восстанавливаться следующие отрасли:

машиностроение,



добыча угля,



воздушные перевозки,

коммерческая недвижимость.



"Зубрами" могут стать отрасль добычи нефти и газа, жилое строительство, черная металлургия и непродовольственная торговля.

Также достаточно быстро, прогнозируют эксперты, восстановятся отрасли электроэнергетики, инфраструктурного строительства, производства стройматериалов, оптовой торговли и производства нефтепродуктов.

"Лошадьми" станут:

продовольственная розница,



добыча металлических руд,



цветная металлургия,

телекоммуникации.

Ну а драйверами — "леопардами" в экономике станут сельское хозяйство, пищевая и фармацевтическая промышленности, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Прогнозируется также, что полностью все сферы российской экономики восстановятся только спустя два-три года.