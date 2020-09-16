Аналитики назвали "улиток" и "леопардов" российской экономики
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" составили прогноз по темпам восстановления отраслей российской экономики после пандемии COVID-19 и падения нефтяных цен, пишет РБК.
Аналитики распределили категории отраслей по возрастанию: "улитки", "зубры", "барсуки", "лошади" и "леопарды".
Дольше всего в экономике России будут восстанавливаться следующие отрасли:
- машиностроение,
- добыча угля,
- воздушные перевозки,
- коммерческая недвижимость.
"Зубрами" могут стать отрасль добычи нефти и газа, жилое строительство, черная металлургия и непродовольственная торговля.
Также достаточно быстро, прогнозируют эксперты, восстановятся отрасли электроэнергетики, инфраструктурного строительства, производства стройматериалов, оптовой торговли и производства нефтепродуктов.
"Лошадьми" станут:
- продовольственная розница,
- добыча металлических руд,
- цветная металлургия,
- телекоммуникации.
Ну а драйверами — "леопардами" в экономике станут сельское хозяйство, пищевая и фармацевтическая промышленности, производство резиновых и пластмассовых изделий.
Прогнозируется также, что полностью все сферы российской экономики восстановятся только спустя два-три года.
https://1prime.ru/state_regulation/20200916/832032838.html