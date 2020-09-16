МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля. Он должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.

Закон обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчетах с обменными знаками игорного заведения, фамилию, имя, отчество (при наличии), серию и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика. "Эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму налога с их выигрышей", — пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Он обратил внимание, что с начала 2020 года вступили в силу положения Налогового кодекса, которые по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ на выигрыши, полученные в казино и залах игровых автоматов. База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, которые они уплатили за обменные знаки игорного заведения.

"По факту сумма налога исчисляется на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, которые по закону обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Но практика показала, что имеющихся данных ККТ недостаточно для определения налоговой базы по НДФЛ тех граждан, что получили выигрыши в казино и залах игровых автоматов", — сказал Ремезков.

Закон также уточняет перечень сведений, которые указываются в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В него предлагается включить сведения о применении ККТ при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денег в обмен на такие знаки.

Помимо этого, закон исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке фамилию, имя, отчество и иные данные страхователя. Сейчас кассовый чек при получении страховой премии или при страховой выплате должен содержать наименование страхователя (название организации, ФИО физлица), а также идентификационный номер налогоплательщика страхователя, а при его отсутствии у физлица — серию и номер паспорта.