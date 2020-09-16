МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство предлагает повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции, заявил в ходе заседания кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вот лишь некоторые из наших предложений: мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов, предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", — сказал он.