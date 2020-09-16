МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Восстановление инвестиционного спроса в 2021 году не будет быстрым, по инвестициям докризисного уровня РФ достигнет не ранее 2022 года, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Минэкономразвития в обновленной версии социально-экономического прогноза улучшило оценку спада инвестиций в основной капитал – в 2020 году ожидается снижение на 6,6% по сравнению с 10,4% в предыдущей версии прогноза.

"Восстановление инвестиционного спроса в следующем году не будет столь быстрым. В том числе, скажется оптимизация расходов федерального бюджета и бюджетов регионов, которое, конечно, в первую очередь отразится на инвестиционных расходах. Мы понимаем, тот буйный рост антикризисный на инвестиционные расходы этого года сложно будет в следующем году поддержать", — сказал Решетников.

"Поэтому по инвестициям докризисного уровня достигнем не ранее 2022 года. С этого периода закладываем рост инвестиций темпом выше 5%. В том числе и вследствие запуска механизмов "перезапуска" инвестиционного цикла — то, чем мы сейчас занимаемся в рамках реализации нового законодательства о защите и поощрении капиталовложений", — добавил он.

В 2021 году министерство прогнозирует рост инвестиций на уровне 3,9%, а в 2022 и 2023 годах — ускорения темпов роста показателя до 5,3% и 5,1% соответственно.