МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, останется в России бесплатной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня мы рассматриваем одновременно проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них решение важнейших социальных вопросов жизни людей: предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала… по-прежнему, будет оказывать бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что также закладываются средства на первичную медицинскую помощь в РФ и другие социально-значимые проекты страны.