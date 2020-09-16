МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рубль в данный момент несколько недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами; к концу этого — началу следующего года Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля к фундаментально обоснованному уровню, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

"Считаем, на данный момент рубль несколько недооценен вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего – начале следующего года", — сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

По его словам, в дальнейшем на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно слабеть. "В то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным, – это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта", — добавил министр.

ИНФЛЯЦИЯ

Он также заявил, что текущее ускорение инфляции в России связано с восстановлением спроса.

По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.

"Удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Инфляция в августе составила 3,6% в годовом измерении, что чуть выше предыдущих месяцев. Но важно, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен. А то небольшое увеличение инфляции, которое мы наблюдаем, связано с оживлением потребительского спроса", — сказал Решетников.

По оценке министерства, ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%. Говоря о ситуации в экономике, Решетников отметил, что кризис, связанный с эпидемией коронавируса, не приобрел системного характера. "Экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого и среднего бизнеса, в определенном ограниченном числе пострадавших отраслей. Не возникло цепочек неплатежей. Кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании. Наш еженедельный мониторинг крупнейших компаний это подтверждает", — добавил он.

По его словам, не произошло ожидаемого спада в строительстве. Также снижение инвестиций оказалось меньше ожиданий, и здесь сыграли роль в том числе капитальные расходы консолидированного бюджета.

БЕЗРАБОТИЦА

Ситуация на российском рынке труда, по словам Решетникова, остается непростой, но будет улучшаться. "Отдельно остановлюсь на показателях рынка труда. Ситуация здесь остается непростой", — сказал министр.

Он отметил, что на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом, по его словам, темпы роста официальной безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тысяч человек в день, в августе — уже 13 тысяч. "За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации", — добавил он.

"В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% — то есть фактически вернется на некий "естественный" уровень", — указал министр.