МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует сократить дефицит бюджета РФ с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП в 2022 году, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривается бюджетный пакет на ближайшую трехлетку.

"Мы в наших прогнозах постепенно сокращаем объем дефицита бюджета, который будет сокращаться с 4,4% ВВП в текущем году до 2,4% ВВП в следующем году, и мы выйдем на траекторию около 1% дефицита от ВВП на период с 2022 года", — сказал министр.