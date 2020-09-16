МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Китайская коммунистическая партия (КПК) начинает усиливать влияние государства на частный сектор экономики страны, пишет Bloomberg со ссылкой на новые директивы партии, опубликованные накануне.

Центральный комитет партии призвал китайский "Единый фронт" (политическое объединение под руководством КПК) сделать руководящую роль правительства в бизнес-процессах в стране более весомой.

В первую очередь будет создана база данных предпринимателей и кадровый резерв.

Агентство пишет, что Пекин таким образом решил повторить путь СССР на фоне нарастающих проблем в экономике страны и мировой пандемии. В большей мере за экономику страны отвечает частный сектор: это 60% ВВП Китая и 80% рабочих мест в крупных городах страны.

В то же время, пишет агентство, остается в каком виде будет реализовано желание Пекина контролировать большую часть национальной экономики.

По мнению авторов статьи, директивы партии выглядят как ответное решение на давление со стороны США на китайский бизнес. Также в поле зрения партии попали структурные изменения в национальной и мировой экономиках.