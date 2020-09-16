МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует увеличить уровень госдолга РФ в 2020-2021 годах до 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"С учетом дополнительного увеличения государственных заимствований в переходный период увеличим объем государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% валового внутреннего продукта", — сказал он, выступая на заседании правительства.

"Сохранение динамики госдолга около этого уровня, порядка 20%, важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике", — добавил Силуанов.

На прошлой неделе Силуанов уже отмечал, что Россия в следующем году подойдет к черте около 20% долга к ВВП. При этом, по его мнению, это безопасный уровень, но переступать за эту черту нецелесообразно.