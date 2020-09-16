МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство Российской Федерации в Украине", — говорится в проекте, который разработан министерством.

В свою очередь в перечень иностранных государств, в которых учреждены торговые представительства России, вносится Саудовская Аравия. Правительство РФ в августе распорядилось учредить в 2020 году торговое представительство в Эр-Рияде.