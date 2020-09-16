МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на погашение процентов по кредитам для легкой промышленности, до конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба правительства.

"Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей", — поясняется в сообщении.

Также добавляется, что получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет, субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

В правительстве считают, что постановление поможет стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях отрасли, повысить качество и расширить ассортимент продукции для различных рынков. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в свою очередь отметил, что российской легкой промышленности сейчас необходимы доступные кредитные средства, чтобы "перекрыть" затраты, понесенные предприятиями на пополнение оборотных средств.

"Постановление предусматривает предоставление предприятиям субсидий в размере 70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту, продление субсидирования позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятиях отрасли", — сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Глава Минпромторга также добавил, что реализация постановления будет способствовать экономическому и технологическому развитию и импортозамещению в сфере легкой промышленности, обеспечит занятость населения в регионах, а также повысит качество и расширит ассортимент продукции для различных рынков.