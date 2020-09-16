МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит одновременно пополнять и расходовать Фонд национального благосостояния в 2021 году, чистые траты составят 91 миллиард рублей, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В последующем году мы, наверное, тоже будем тратить ФНБ – и пополнять его, и тратить. На чистой основе всего 90 миллиардов рублей, чуть больше – 91", — сказал глава Минфина на брифинге в среду.

Минфин РФ планирует потратить 342 миллиарда рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета РФ в 2020 году. Эксперты посчитали, как рубль и займы повлияют на объем ФНБ к концу года

"Из ФНБ в текущем году планируется на покрытие дефицита бюджета потратить 342 миллиарда рублей", — сказал он.

Ранее Минфин сообщил, что в августе 2020 года направил 3,556 миллиарда рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета.

К чистым покупкам валюты в ФНБ Минфин планирует вернуться кв 2022 году.

"Что касается валюты, то с 2022 года, я уже сказал, мы ожидаем образования дополнительных нефтегазовых доходов, будем покупать. А в следующем году в чистом виде пока еще будем тратить, тратить ФНБ, я уже цифру называл, чуть больше 90 миллиардов рублей", — сказал он.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.

По словам министра, Минфин пока сохраняет консервативную политику в части инвестирования средств ФНБ, хотя министерству хотелось бы инвестировать в инфраструктурные проекты.

Минфин в конце ноября прошлого года опубликовал законопроект об инвестировании средств ФНБ сверх 7% ВВП, средства предлагалось направлять на экспортные кредиты и на проекты в России.

"У нас на трехлетнем промежутке предусмотрен объем несвязанных ресурсов ФНБ около 7%. В какие-то годы выше – 7,1%, в 2022 году – чуть меньше, где-то 6,8%. Поэтому есть такая норма, что если мы на протяжении трех лет видим, что ФНБ ликвидной частью превышает 7%-ный уровень, то мы можем принимать решение об инвестировании средств фонда", — сказал Силуанов.

Однако министерство видит, что в отдельные годы, в частности, в 2022 году размер ФНБ будет ниже планки 7%. "Поэтому будем здесь пока проводить консервативную политику. Хотя конечно, хотелось бы вложить в инфраструктурные проекты, у нас таких много сейчас появляется, слава богу. Еще раз повторюсь, что ликвидная часть не во все годы будет превышать 7%", — заключил министр.