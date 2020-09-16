МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет позицию по уровню дивидендов госкомпаний и рассчитывает получить от них в бюджет текущего года около 650 миллиардов рублей, а в следующем году — 442 миллиарда рублей, сообщили журналистам в министерстве.

"По дивидендам мы придерживаемся нашей позиции, которую постоянно обсуждаем — 50%. В этом году мы ожидаем около 650 миллиардов рублей получить – это чуть больше, чем в прошлом году… На следующий год рассчитываем (получить – ред.) около уровня текущего года", — сказал Силуанов. Набиуллина вновь призвала банки быть осторожнее с выплатой дивидендов

Позднее пресс-служба Минфина уточнила, что общая сумма поступления в 2021 году дивидендов в бюджет оценивается в 442 миллиарда рублей.

Силуанов напомнил, что Сбербанк также направит на дивиденды за 2019 год 50% прибыли. "Все дивиденды Сбербанка будут поступать в доходы бюджета РФ, его акционер — правительство РФ. Сбербанк заплатит как остальные наши компании – 50%", — отметил министр.

Он напомнил, что Сбербанк также направит на дивиденды за 2019 год 50% прибыли. "Все дивиденды Сбербанка будут поступать в доходы бюджета РФ, его акционер — правительство РФ. Сбербанк заплатит как остальные наши компании – 50%", — добавил он.

По действующим нормам, все компании с госучастием должны платить дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, но Минфин РФ выступает за повышение этой планки до 50%. Министерство инициирует эту дискуссию ежегодно при подготовке проекта федерального бюджета. Некоторые компании, такие как Сбербанк, платят дивиденды, исходя из 50% от прибыли по МСФО, но для других правительство оставляет сниженную планку ради исполнения ими крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, Минфин в 2021 году планирует получить в бюджет 3,6 миллиарда рублей от 95 небольших сделок по приватизации, крупных продаж госпакетов в ближайшую трехлетку не ожидается.

"По приватизации планы как были у нас, так и есть – 3,6 миллиардов рублей доходов, в основном это небольшие доли, небольшие приватизационные сделки: 95 пакетов планируется к приватизации, но это компании, которые не относятся к крупным интересам", — сказал министр.

"По крупняку на предстоящую трехлетку мы не планируем каких-то сделок. Самая крупная сделка будет в текущем году по Совкомфлоту", — добавил он.

"Совкомфлот" во вторник объявил о намерении провести IPO на Московской бирже и привлечь не менее 500 миллионов долларов. Сейчас компания на 100% принадлежит государству.

Помимо этого, Минфин заложил в бюджет на следующий год получение от Банка России в рамках сделки по Сбербанку 200 миллиардов рублей.

"От Сбербанка мы все уже получили в текущем году. Эти деньги мы получим от ЦБ. Мы 200 миллиардов рублей получим в следующем году – договорились так и учли – чтобы обеспечить антикризисные меры по закрытию тех обязательств по кредитам, которые взяли наши предприятия, для того чтобы сохранить численность в рамках тех антикризисных мер в период действия пандемии", — сказал он.

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% плюс одна акция за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином. В конце апреля ЦБ подписал с правительством акционерное соглашение по Сбербанку и передал кабмину свою последнюю акцию банка. Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.