МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин не закладывает в бюджет РФ штраф "Норникеля" за аварию в Норильске, но в случае его поступления использует для увеличения расходов, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Нет, это позиция в бюджет не заложена, но в бюджет заложена норма, в соответствии с которой, если такие поступления будут, то мы эти ресурсы сможем использовать на увеличение расходов. Такая норма заложена в поправках БК", — ответил Силуанов на вопрос, закладывает ли Минфин в бюджет штраф "Норникеля" за ущерб, причиненный в результате аварии в Норильске.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые, в том числе, позволяют зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норникеля" возмещение за разлив топлива в Норильске.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.