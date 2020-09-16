МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе выросли на 1% после увеличения на 4,3% в июле, в годовом выражении — уменьшились на 0,8%, сообщает Росстат.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в августе в месячном выражении выросли на 1,1%, в обрабатывающих производствах — на 0,7%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — увеличились на 3,4%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены подросли на 0,2%.

В добыче полезных ископаемых цены на природный графит увеличились на 24,7%, золотосодержащие руды – на 11,2%, золотосодержащие концентраты – на 10,8%, серебряные руды – на 10,5%, цинковые концентраты – на 9,9%. При этом цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ снизились на 13%, коксующийся уголь – на 8,2%. В обрабатывающих производствах выросли цены на свинец, цинк и олово – на 13,6%, драгоценные металлы – на 10,8%, медь – на 10,3%.

Одновременно в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов подорожали автотранспортные грузовые средства — на 4,3%. При этом цены на отдельные виды химических веществ существенно увеличились: толуолы – на 37,6%, этиленгликоль (этандиол) – на 27,8%, ксилолы – на 24,5%, стирол – на 20,6%, эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные – на 17,1%, фенолы – на 14,6%, бензолы – на 11%, этилен – на 10,7%.

Заметно снизились цены на следующие виды нефтепродуктов: кокс и полукокс из каменного угля – на 6,6%, дизельное топливо и автомобильный бензин – на 4,9%, сжиженные пропан и бутан – на 3,2%, карбюраторные масла – на 2,8%.

В 2019 году цены производителей промтоваров в РФ, по данным Росстата, выросли на 2,9%.