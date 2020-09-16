МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин планирует в четверг обсудить с металлургами и производителями удобрений повышение ставки НДПИ на добычу сырья, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник написала, что Минфин предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд, применив "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды, природные соли и чистый хлористый натрий, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов и железную руду.

"Мы завтра встречаемся с компаниями, будем обсуждать наши предложения", — сказал Силуанов.

"Если говорить про эффективную ставку по НДПИ, которая у нас сегодня существует, если возьмем ее к выручке, то по драгкамням это 85, по драгметаллам это порядка 6% выручки. По многокомпонентным рудам – 1,7% максимум, но многие компании не дотягивают и до 1%. По минудобрениям – 0,3-0,5%. Если посмотреть по другим странам, это в основном 3%, 4%, 5% и где-то даже 10%. Поэтому когда мы определяли этот коэффициент 3,5, то хотели сохранить уровень налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам, не трогая их. А всех остальных подтянуть до уровня 4% — сделать эффективную ставку НДПИ к выручке", — пояснил министр.

"Что касается денег, которые мы от этого получим, по нашим оценкам, это около 56 миллиардов рублей на 2021 год", — добавил глава Минфина.